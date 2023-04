Oposição reage a nova meta do PIB. "Dentro do mau vai ser um bocadinho melhor”

O líder parlamentar do PSD fala numa vitória do seu partido no que toca à atualização das pensões em 2024 pelo valor total e sem cortes. Joaquim Miranda Sarmento critica o que diz ser a falta de ambição do Governo nas metas do Programa de Estabilidade.



Joaquim Miranda Sarmento lembra até que, na altura em que o PSD apresentou uma proposta semelhante sobre a atualização das pensões, mas o PS chumbou.

“Foi essa oposição do PSD que permite hoje aos pensionistas terem, aparentemente, uma anunciada vitória, porque esse corte vai ser reposto.”

Sobre o Programa de Estabilidade apresentado esta segunda-feira pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, o líder da bancada parlamentar do PSD diz que há uma falta de ambição do Governo e num crescimento que é “manifestamente pouco”, mesmo com PRR à mistura.

Sobre o desagravamento do IRS, Miranda Sarmento diz que é pouco e fala em propaganda.

“É um Governo que, apesar de continuar a arrecadar cada vez mais impostos, só devolve aos portugueses aquilo que já previa no seu programa eleitoral de dezembro de 2021. É um Governo que coloca o Estado a engordar e devolve aos portugueses um poucochinho desse valor”, declarou o líder parlamentar do PSD.