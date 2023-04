Marques Mendes. Figuras de Estado devem explicar a Lula “quem é o agressor" da guerra na Ucrânia

O conselheiro de Estado e antigo líder do PSD, Luís Marques Mendes, considerou este domingo “inaceitáveis” as declarações do presidente do Brasil, Lula da Silva, acerca da guerra na Ucrânia.

No seu habitual espaço de comentário, na SIC, Marques Mendes defendeu que é importante que as três figuras do Estado expliquem a Lula durante a visita a Portugal na próxima semana “quem é o agressor e o agredido” na guerra na Ucrânia.