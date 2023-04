Governo vai aprovar hoje novos apoios às famílias

O Governo vai aprovar esta segunda-feira novos apoios às famílias, anunciou o ministro das Finanças, Fernando Medina.

O Conselho de Ministros vai reunir-se hoje e António Costa apresentará as novas medidas.

"Há margem para novas medidas? Sim, há. A revisão da projeção do crescimento económico vai-nos permitir rever o nosso elenco de medidas já com solidez relativamente ao ano de 2022 e ainda hoje haverá um Conselho de Ministros e o Sr. primeiro-ministro falará ao país e apresentará as decisões desse Conselho de Ministros", declarou o ministro das Finanças.



Fernando Medina falava na apresentação do Programa de Estabilidade, que revê em alta as previsões de crescimento da economia portuguesa em 2023, de 1,3% para 1,8%.



Questionado se teria margem para reduzir mais o défice em 2023, o ministro das Finanças referiu que sim, que "há [mais margem]", acrescentando que a opção do Governo foi dar mais apoio às famílias ao invés de reduzir mais o défice.