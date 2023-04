Governo apresenta esta segunda-feira dispositivo de combate aos incêndios para 2023

O Governo apresenta esta segunda-feira em Manteigas (distrito da Guarda) o dispositivo de combate a incêndios para este ano, que vai envolver 13.891 elementos nos meses mais críticos.

Segundo um comunicado do Ministério da Administração Interna (MAI), o dispositivo terrestre contará com 13.891 elementos e 2.990 viaturas durante o período de maior empenhamento de meios, entre 1 de julho e 30 de setembro.

Em 2022, o número de operacionais que estiveram envolvidos no combate aos incêndios no mesmo período cifrou-se nos 12.917, o que significa que este ano há mais 974 elementos para o combate aos fogos.

O mesmo acontece com as viaturas disponíveis, que aumentam em 157, passando dos 2.833 veículos para os 2.990.

O comunicado do MAI não avança números em relação aos meios aéreos, mas a Força Aérea já tinha indicado anteriormente à Lusa que o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) de 2023 prevê 72 aviões, mais 12 do que em anos anteriores, mas este número depende do resultado de dois concursos públicos.

No sábado, entrou em vigor a diretiva financeira 2023, que estabelece a comparticipação do Estado às despesas resultantes das intervenções dos corpos de bombeiros nos diferentes dispositivos operacionais da proteção civil, nomeadamente no DECIR.

Segundo a diretiva financeira, os bombeiros voluntários que integram o DECIR vão receber este ano 64 euros por dia, mais três euros do que em 2022, enquanto a comparticipação diária aos elementos de comando sobe de 71 para 74,7 euros.

No documento estão incluídas, entre outras, as despesas dos bombeiros voluntários com combustíveis, equipamentos, veículos e alimentação de proteção individual.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, preside esta segunda-feira à sessão pública de apresentação do DECIR, na qual participam a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, e o secretário de Estado da Conservação da Natureza e das Florestas, João Paulo Catarino.