Sondagem. Sem Costa, PS perde contra Montenegro. Temido é a melhor alternativa

Se o país fosse a votos para umas eleições legislativas sem António Costa como líder do PS, seria Marta Temido, ex-ministra da Saúde e deputada do partido, a conseguir um melhor resultado. Mas, mesmo assim, perderia para o PSD e Luís Montenegro.

Segundo uma sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã e o Jornal de Negócios, se Costa voltasse à corrida para chefe de Governo, os socialistas voltariam a ganhar, mas num cenário com outro qualquer candidato do PS, seria Montenegro a ficar por cima.

Inquiridos sobre uma escolha entre Montenegro ou outro candidato socialista, Marta Temido recolheu 37% das intenções de voto, Mariana Vieira da Silva 31%, Pedro Nuno Santos 27%, Fernando Medina 22% e Duarte Cordeiro 21%.

Apesar do líder social-democrata conseguir melhor resultado que cada um dos potenciais candidatos à liderança do PS, o PSD continua a ficar atrás dos socialistas com Costa à frente. No barómetro de abril, o PS recolhe 25,1% das intenções, contra 24,1% do PSD, enquanto Montenegro surge à frente de Costa no desemprenho de líderes: numa escala de zero a cinco, consegue uma média de 2,8 pontos, contra 2,6 do primeiro-ministro.