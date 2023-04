Guerra na Ucrânia. PSD defende que Costa deve demarcar-se de Lula da Silva

O Governo português deve demarcar-se da posição do Presidente brasileiro, Lula da Silva, sobre a guerra na Ucrânia, desafiou este domingo o vice-presidente do PSD, Paulo Rangel.

O dirigente social-democrata diz que Lula da Silva é bem-vindo a Portugal, mas lamenta as posições políticas do Governo do Brasil sobre a guerra na Ucrânia.

"O PSD não pode deixar de discordar, criticar e lamentar as opções de política externa do Brasil no que à invasão da Ucrânia e à guerra de agressão da Rússia diz respeito, bem patentes em múltiplas declarações do Presidente do Brasil e, em boa verdade, até já declarações do seu antecessor”, afirmou Paulo Rangel, em conferência de imprensa, no Porto.

O Presidente brasileiro defendeu, no final de uma visita à China, que os Estados Unidos devem parar de "encorajar a guerra" na Ucrânia e a União Europeia "começar a falar de paz".

Lula da Silva, que visita Portugal entre 22 e 25 de abril, manifestou o seu apoio ao plano de paz chinês.