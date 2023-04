Montenegro diz que é "alternativa ao Governo" e rejeita Chega no Governo

Luís Montenegro garante que é alternativa ao Governo e rejeita um possível acordo de Governo com o Chega. Numa entrevista à CNN Portugal, o líder do PSD refere que as "sondagens mostram que a alternativa existe" e que o PS "perdeu, efetivamente, confiança dos portugueses".

Luís Montenegro admite, contudo, que o PSD não tem crescido nas sondagens à mesma velocidade que o PS tem caído e que "partidos de protesto" têm crescido, mas acredita que, "se o Governo cair, o PSD naturalmente subirá nas sondagens".

O presidente do PSD rejeita que o Presidente da República seja "um polo de oposição ao PSD" e que não pode ganhar eleições "com a ajuda do Presidente".

"Vou ganhar as eleições com a confiança dos portugueses", aponta.

Luís Montenegro não se compromete a abandonar a liderança partidária se não ganhar nas eleições europeias, mas admite que se não ganhar as legislativas, sairá do cargo.

E acredita mesmo "que será reeleito presidente do PSD em 2024".