IL critica retenção excessiva de imposto a portugueses com saco de compras vazio

Rui Rocha considera isso "preocupante, quando saíram notícias há umas horas que dizem que a carga fiscal atingiu níveis recorde, com 36,4% do Produto Interno Bruto (PIB).

Rui Rocha falava aos jornalistas no final de uma ronda pelas bancas do Mercado de Santiago, em Aveiro, onde se inteirou do "sentir da crise" de vendedores e compradores, em mais uma "rota Liberal", dedicada ao aumento do custo de vida.

"Não aceitamos que haja esta retenção excessiva de imposto às pessoas, num momento em que existe esta dificuldade que é aqui bem patente nas conversas que tivemos ao longo desta visita", insistiu.

À conversa veio também a TAP, onde a sucessão de episódios de "intromissão política, deixa antever que o novo CEO está condicionado", sendo esse "um caso que as pessoas estão a acompanhar com muita atenção e que faz com que elas fiquem muito frustradas".

Rui Rocha diz sentir que "à falta de esperança e de confiança na solução política atual", pelo que a Iniciativa Liberal será "parte da solução", mas repudia qualquer aliança à direita que inclua o Chega.

"A Iniciativa Liberal não fará nenhum tipo de entendimentos com partidos extremistas radicais, sejam eles de esquerda ou direita, porque não é esse o caminho do crescimento do país, não é esse o crescimento da confiança, do futuro, da esperança e queremos transformar o país sem pôr portugueses contra portugueses, sem cavalgar o medo, sem ideias xenófobas e populistas", declarou.

Rui Rocha, instado pelos jornalistas, comentou ainda as relações entre o Presidente da República e o Governo para dizer que "os portugueses estão cansados de novelas de estados de alma entre o primeiro-ministro, o Presidente da República".

"Na vida real, as pessoas estão a passar mal e precisam de ser respeitados, precisam de soluções nas dificuldades estão a ter e não de novelas que não acrescentam nada à mesa dos portugueses", concluiu.