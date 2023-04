TAP. Bruno Aragão é o novo coordenador do PS na comissão de inquérito

O deputado socialista Bruno Aragão é novo coordenador do PS na comissão de inquérito à gestão da TAP, substituindo Carlos Pereira no cargo, disse à Lusa fonte parlamentar do partido.

Na quinta-feira à noite, o coordenador dos deputados do PS na comissão de inquérito à TAP, Carlos Pereira, anunciou que deixaria todas as funções neste órgão parlamentar, após ter sido conhecido que integrou uma reunião com membros do Governo e a da administração da companhia aérea, em véspera de audição parlamentar à CEO da TAP.

Em conferência de imprensa na manhã desta sexta-feira, Carlos Pereira salientou que tomou esta decisão para dar a "tranquilidade necessária" à comissão de inquérito, e acabar com um "clima de suspeição".



Esta decisão surgiu na sequência de uma notícia avançada na quinta-feira pelo jornal Correio da Manhã sobre um alegado perdão de parte (66 mil euros) de uma dívida de Carlos Pereira enquanto avalista de uma empresa que faliu em 2015, que o deputado e o próprio banco negam, enquanto Carlos Pereira rejeitou também qualquer tipo de favorecimento ou incompatibilidades por ter participado na comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos, entre 2016 e 2017.