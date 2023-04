IL responsabiliza Costa pela crise política constante que o país vive

O presidente da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, responsabilizou esta sexta-feira António Costa pela crise política "constante" que o país vive nos últimos meses e assegurou que o partido está disponível para integrar uma solução para mudar Portugal.

"Quem tem a responsabilidade de governar com uma maioria absoluta é responsável pela situação política do país", afirmou Rui Rocha, apontando o primeiro-ministro, António Costa, "claramente" como o responsável pela crise política que o país atravessa.

Reagindo às declarações do chefe do executivo que hoje defendeu que a "pior coisa que podia haver era inventar uma crise política" em Portugal, o líder da IL lembrou que "a situação do país é de crise política constante, praticamente, nos últimos meses, mas também é de crise económica e social".

Por culpa, acrescentou, "manifestamente de António Costa". No que diz respeito à crise política "porque tem uma maioria absoluta e nem isso lhe permite criar alguma estabilidade na gestão do país", e, no que diz respeito "ao acumular de dificuldades sociais e económicas", porque "não está no poder há apenas um ano, está, praticamente, há oito anos ininterruptos", explicou.

"Esta falta de soluções que os portugueses encontram na saúde, na educação, nos transportes na habitação, tem um nome, tem um responsável e esse responsável é claramente António Costa", vincou.

À margem do plenário fundador do núcleo territorial da IL, nas Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, o liberalista disse ainda estar "disponível" para fazer parte de uma alternativa ao Governo socialista, desde "não seja uma solução política nem de circunstância, nem que seja para manter tudo como está".

Rui Rocha quer "muito transformar o país" e a IL "será sempre parte de uma solução exigente, exigindo a um parceiro que possa fazer parte dessa solução que tenha também essa ambição d transformar o país", disse, admitindo fazer parte da alternativa de direita que o líder do PSD, Luis Montenegro, considera existir.

Porém, frisou, o partido concorrerá "de forma autónoma, com listas próprias, a eleições nacionais, europeias e regionais" e só depois de conhecidos os resultados eleitorais "estará disponível, para com essas responsabilidade e essa e essa exigência, participar naquilo que possa ser uma solução de transformação de Portugal".