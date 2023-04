Favorecimento ao socialista Carlos Pereira? Da esquerda à direita exigem-se explicações

Já esta sexta-feira, em conferência de imprensa, Carlos Pereira anunciou a sua saída da Comissão de Inquérito à TAP, para poder ter a "tranquilidade necessária" e acabar com o que considera ser um "clima de suspeição, insinuação e especulação".

O deputado do PS, Carlos Pereira, terá, segundo notícias vindas a público, alegadamente, recebido um perdão de dívida de 66 mil euros da CGD . O vice-presidente da bancada socialista disse aos jornalistas, no Parlamento, que era apenas o avalista de uma dívida da qual, a dada altura, se tornou devedor e que tentou saldar entre 2016 e 2022.

O Chega quer saber junto da Comissão da Transparência se, nas conclusões do relatório da Comissão Pública de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, houve favorecimento do banco público a Carlos Pereira .

Deputado do PS afirma querer terminar com o "clima(...)

Na sequência das notícias, o líder do partido Chega diz querer saber junto da Comissão da Transparência se nas conclusões do relatório houve mesmo um favorecimento do banco público ao deputado.

Para André Ventura é preciso saber “se os prazos coincidem com a altura em que o aval estava em vigor, em que teve um desfecho favorável e com o ter sido o deputado Carlos Pereira o relator da Comissão de Inquérito”.

De qualquer modo, “a mera suspeição de que isso possa acontecer deve e merece que todos os grupos parlamentares, com urgência, reolhem para o relatório da caixa, por uma razão: é que este relatório ilibou completamente a Caixa de qualquer responsabilidade”, afirmou André Ventura.

Já o líder da Iniciativa Liberal revelou que vai apresentar um requerimento à Comissão de Transparência para que seja apurada a participação de Carlos Pereira no relatório à luz do litígio com o banco público.