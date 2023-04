Mariana Viera da Silva responde a Cavaco. "Portugueses votaram na estabilidade política"

Alertas do ex-Presidente da República no lançament(...)

Cavaco Silva tinha criticado esta quarta-feira o Governo, apontando que a situação política se havia agravado nas últimas semanas, no final do lançamento do livro "Crónicas de um País Estagnado", do líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento

“Disse que a situação política em Portugal estava muito perigosa. De então para cá, ela deteriorou-se muito mais do que aquilo que eu então antecipava. Neste contexto, entendo que não devo fazer quaisquer comentários”, afirmou Cavaco.