​PSD quer saber valor da indemnização paga à CEO da TAP M&E Brasil

É mais uma indemnização paga pela TAP que os deputados querem tirar a limpo. O PSD entregou um requerimento na comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP a pedir mais informações e documentos sobre a saída da CEO da TAP M&E Brasil, Gláucia Loureiro.



No documento enviado à Renascença, o PSD lembra que questionou o presidente do conselho de administração da TAP, Manuel Beja, na comissão de inquérito, mas sem qualquer esclarecimento.

A TAP decidiu encerrar a operação no Brasil em maio do ano passado e, no final de agosto, o conselho de administração da TAP SGPS abordou o tema do “despedimento” de Gláucia Loureiro e a sua substituição pela advogada da empresa Bruna Chimenti.

Segundo o requerimento do PSD que cita as atas das reuniões, em agosto a empresa delibera a negociação das condições do “despedimento” e Gonçalo Pires, o administrador financeiro, sugeriu a negociação e a substituição da CEO pela advogada Bruna Chimenti.

Em novembro, numa outra reunião, é revelado que a CEO pede um valor de 3,6 milhões de euros, mas que a TAP não deverá ultrapassar os 900 mil euros de indemnização a Gláucia Loureiro.

“O presidente Manuel Beja recomendou que, no âmbito das negociações em curso com Gláucia Loureiro, não seja previsto, em nenhuma circunstância, qualquer pagamento relativo a bónus passados”, pode ler-se na ata da reunião do conselho de administração da TAP.

Depois deste dado, o PSD refere que a comissão de inquérito não tem mais nenhum elemento sobre este caso, e quer saber se foi pago algum valor e se sim, quanto.