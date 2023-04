Mulher de Galamba "não foi nem será nomeada" porque cargo é temporário

"O senhor deputado está a questionar o ministro das Finanças por uma nomeção que o diretor-geral do departamento de estudos e relações internacionais do Ministério das Finanças não fez, só pela simples razão de que a dra. Laura Cravo é, circunstancialmente, mulher do dr. João Galamba."

Foi o que declarou, esta terça-feira Fernando Medina, em reação à polémica envolvendo a mulher do ministro das Infraestruturas.

O Ministro das Finanças está a ser ouvido no Parlamento, na Comissão de Orçamento e Finanças, a pedido do Chega sobre a medida da redução do IVA. No entanto, a notícia avançada na segunda feira pela CNN, que revela que Laura Cravo (mulher de João Galamba) não tem um despacho de nomeação para o cargo que exerce no Ministério das Finanças foi o tema que marcou o arranque da audição.

"A dra. Laura Cravo não foi nomeada pelo diretor geral para ser diretora do departamento. Não vai ser nomeada diretora de departamento pela razão muito clara e natural de o senhor diretor geral pretender que o cargo seja provido em concurso público", seca o ministro das Finanças.

Em resposta aos deputados, Fernando Medina explica que Laura Cravo está num dos organismos do ministério "ao abrigo do regime de mobilidade" na administração pública, uma vez que pertence aos quadros da CMVM, mas está atualmente a desempenhar funções no departamento de estudos e relações internacionais. Por essa razão, justifica o ministro, não há necessidade de existir uma nomeação publicada em Diário da República.

Além de dar explicações, Fernando Medina contra-ataca a oposição, classificando como "deplorável" a forma como o Chega e o PSD fazem "combate político com pessoas que são familiares de titulares de cargos políticos".

"Mostra o nível que é escolhido pelos partidos relativamente ao exercício da ação política. Um nível na minha opinião que é deplorável. Mas cada um escolhe o seu estilo e a sua forma de estar na política. Eu não baixarei a esse nível", critica Fernando Medina, que garante que se Laura Cravo não fosse mulher de João Galamba, este caso não teria relevância.

Medina vai mais longe e diz que esta "é a primeira vez que um político é criticado (...) por não nomear alguém", e garante que Laura Cravo "não tem nenhuma nomeação à espera".