"Merece dúvida e suspeição". Chega quer saber se houve mais "reuniões secretas"

Afinal, haver "reuniões preparatórias" com entidades que vão ser ouvidas no Parlamento é ou não prática habitual? É essa a pergunta que o Chega quer ver respondida depois de ser público que a CEO da TAP teve uma reunião com membros do Governo e pelo menos um deputado do PS na véspera de ser ouvida na Assembleia da República, em janeiro, na Comissão de Economia.

Numa mensagem vídeo enviada aos jornalistas, o presidente do partido, André Ventura afirma que a audição desta terça-feira de Fernando Medina no Parlamento deixou mais perguntas que respostas, e revela que o Chega vai enviar perguntas a pelo menos quatro Ministérios para saber se isto alguma vez tinha acontecido: Presidência, Finanças, Administração Interna e Justiça.

Ventura fala numa "teia de mentira e manipulação que envolverá vários dirigentes do Governo, com o apoio de membros do Grupo Parlamentar do Partido Socialista" em torno da gestão pública da TAP. O Chega quer saber "se houve, ou não, reuniões preparatórias" antes das entidades prestarem declarações na Assembleia da República, que podem provocar condicionamentos no desenrolar dessas audições.

"Audições tão importantes como a do Governador do Banco de Portugal, do Tribunal de Contas, do SEF, da entidade que acompanha a aplicação de fundos comunitários ou da Provedora de Justiça merecem agora a nossa maior dúvida e suspeição", elenca o presidente do Chega a título de exemplo.

O caminho delineado pelo partido é questionar formal e diretamente os ministros para saber se houve outros casos como o que recua a janeiro deste ano, quando a agora CEO demissionária da TAP esteve reunida com membros do Governo e com pelo menos um deputado do PS: Carlos Pereira.

"Este clima de suspeição é intolerável para a democracia portuguesa e para a confiança dos portugueses nas instituições. É preciso saber se houve outros casos como este da TAP, em que os Ministros ou os deputados do PS tomaram iniciativa de preparar, agendar ou organizar reuniões prévias e preparativas", defende André Ventura numa mensagem vídeo.

Além disso, o Chega pediu também uma reunião "com caráter de urgência" ao presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, para que seja garantido que esta prática não volta a repetir-se. "O presidente da Assembleia da República tem o dever fundamental de garantir que isto não volta a acontecer", pressiona Ventura.