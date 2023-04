Chairman da TAP diz que "papel do PS não é de escrutínio, mas de proteção do Governo"

“O papel do grupo parlamentar do PS não é o papel de escrutínio, é um papel de proteção do Governo e poderá ser da melhor forma que têm para proteger o Governo. Eu não consigo encontrar uma interpretação diferente desta, mas admito que esteja a entrar numa interpretação. O Sr. deputado poderá perguntar ao grupo parlamentar do PS como é que chega a essas conclusões ilógicas”.

Na comissão de inquérito parlamentar de inquérito à gestão da TAP, Manuel Beja foi esta terça-feira questionado sobre as declarações do deputado socialista Carlos Pereira sobre o conhecimento que ele devia ter sobre o estatuto de gestor público.

Manuel Beja garante que não tinha conhecimento do estatuto de gestor público, caso contrário teria agido de forma diferente no caso da indemnização a Alexandra Reis.

“Se nós tivéssemos consciência da aplicabilidade do estatuto de gestor público, tê-lo-íamos aplicado. Essa declaração bate contra isto. No meu caso particular, se soubesse da aplicabilidade do estatuto de gestor público no momento em que assinei o acordo, teria usado isso para impedir a saída da administradora Alexandra Reis.”

O presidente do conselho de administração da TAP, Manuel Beja, revelou aos deputados que a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) abriu um processo contra a TAP devido à comunicação sobre a saída da ex-administradora Alexandra Reis.

O comunicado ao mercado, datado de 4 de fevereiro do ano passado, onde é comunicada a renúncia de Alexandra Reis, foi corrigida depois pela TAP a 27 de dezembro, por exigência da CMVM, para deixar claro que a saída da administradora “ocorreu na sequência de um processo negocial de iniciativa da TAP.

Na comissão de inquérito parlamentar, Manuel Beja revelou que a CMVM já abriu um processo contra a TAP.