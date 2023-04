Alexandra Reis e TAP. Medina acusa PSD e IL de criarem “mentira” a seu respeito

O ministro das Finanças afirmou esta terça-feira que o convite a Alexandra Reis para secretária de Estado resultou de informações e opiniões que recolheu ao longo do tempo e acusou o PSD e a IL de criarem uma “mentira”.

Fernando Medina falava hoje numa audição parlamentar na Comissão de Orçamento e Finanças (COF) no âmbito de um requerimento potestativo do Chega sobre a medida da redução do IVA para bens essenciais.

“O que aconteceu ao longo destes meses é que os senhores deputados, nomeadamente da IL e do PSD, foram criando uma mentira a meu respeito que era dizer que eu tinha tido conhecimento”, afirmou, envolvendo-se numa troca de galhardetes com o deputado do PSD Paulo Moniz.