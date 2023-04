Reunião entre CEO da TAP e PS. "Episódio que não se repetirá”, diz Santos Silva

O Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, afirmou esta segunda-feira que a reunião entre deputados socialistas e gestão da TAP antes da audição da CEO da companhia aérea no Parlamento é um episódio “que não se repetirá”.

“É um episódio que julgo que não se repetirá. Todos nós vamos aprendendo”, disse, à margem das cerimónias comemorativas dos 170 anos de Tábua, recomendando que se distinga “o caráter político e o caráter político” da questão.

"Nas reuniões de natureza política devem participar pessoas que são investidas com funções políticas, como membros do Governo, como é o caso, e deputados, que é também o caso." Santos Silva indicou ainda que é “importante que sejam preservadas as relações institucionais”. “O nível de informalidade, mesmo que aconteça, não deve ser misturado com uma relação de uma natureza institucional", acrescentou.

Questionado sobre se é normal a reunião entre o grupo parlamentar do PS e a CEO da TAP ou a reunião de Alexandra Reis com chairman e CFO da TAP quando já estava no Governo, Santos Silva respondeu: “Faz a pergunta como se a reunião fosse preparatória da comissão de inquérito quando toda a gente sabe que não foi”, disse, acrescentando que não lhe compete dirigir os grupos parlamentares, mas sim dirigir os trabalhos do Parlamento.

A segunda maior figura do Estado referiu ainda, perante um cenário em que um partido da oposição reunia com a CEO da TAP, que “não faz distinção entre grupos parlamentares”.