O ajuste de contas

E também é difícil imaginar que tal silêncio se aguente mais seis meses, tendo em conta que até lá deverá ser chamado pelos deputados para a audição no inquérito à TAP. Pedro Nuno sempre foi explosivo e sem papas na língua. É difícil que, perante os deputados, mantenha um discurso de meias tintas ou um "não sei, não me lembro" tão próprio destas sessões.

Pedro Nuno Santos pretende ficar em silêncio até setembro, altura em que quer reassumir o lugar de deputado e iniciar o espaço de opinião na SIC. Pretende ficar em silêncio, mas vai conseguir? Com uma comissão parlamentar de inquérito que cada vez mais gira em torno do ex-ministro das Infraestruturas é difícil imaginar que aguente o silêncio até lá.

Somando todas as trapalhadas em que se viu envolvido na TAP, o episódio do novo aeroporto de Lisboa em que foi desautorizado em toda a linha e conhecendo o gigante sentido de sobrevivência do primeiro-ministro, como é que Pedro Nuno Santos não estava à espera que Costa fosse implacável na hora certa, quando se trata, precisamente, da sobrevivência do Governo e do próprio.

Será também fácil pensar num Pedro Nuno muito calmo a ler no jornal Observador que António Costa está "furioso" com ele e que o primeiro-ministro o considera "desaparecido em combate" enquanto o ferro malha bem quente na TAP? Igualmente muito difícil.

É fácil pensar num Pedro Nuno feito monge budista e muito calmo a ler um take da Lusa com declarações do primeiro-ministro a arrasar-lhe o ex-secretário de Estado e a deixar uma frase sibilina sobre o relacionamento institucional do ministro com a administração cessante da TAP? É muito difícil.

A questão é: será fácil a Pedro Nuno Santos começar a disparar em vários sentidos, incluindo no do Governo, se se sentir absolutamente isolado e acossado internamente? É possível, mas não é fácil, sobretudo para quem mantém a ambição de sucessão na liderança do PS.

Será também difícil de explicar a mensagem do mesmo secretário de Estado à CEO da TAP com um "ok" do ministro das Infraestruturas ao valor da indemnização a Alexandra Reis.

Com Pedro Nuno fora do executivo, com a oposição e Marcelo de olhos postos em Fernando Medina nesta comissão de inquérito, o ex-ministro das Infraestruturas torna-se a diversão perfeita para desviar as atenções do ministro das Finanças. E se a estratégia for a de para poupar Medina sacrificar de vez Pedro Nuno? Pode não ser fácil, mas é útil.

Se for este o caso, Pedro Nuno não terá, entretanto, nada a perder. Numa versão português suave o ex-ministro poderá sempre dizer que não pode ser responsabilizado por tudo o que decidiu o secretário de Estado, que este não é uma extensão sua. Numa versão mais bruta pode alegar que, em última instância, a responsabilidade também é do primeiro-ministro.

Tudo depende de como o jogo decorrer. Resta saber se o ex-ministro quer entrar nesse jogo e se para não ficar com o ónus de todos os males da TAP entra num ajuste de contas com o líder do PS e primeiro-ministro. E já agora com Medina, que é sabido que Pedo Nuno não adora.

O PS a desfazer-se à vista com Marcelo à coca e a ameaçar com a dissolução do Parlamento semana sim, semana não, seria, esse sim, o pior dos pesadelos para o Governo e para a maioria absoluta.