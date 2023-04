"Não é vingança". Santana Lopes diz que Marcelo deve ponderar dissolução do Parlamento

"Não lhe peço para o fazer, mas isto assim não pode continuar. Juntamos à crise política os problemas económicos que conhecemos, como Portugal a descer cada vez mais no 'ranking' do rendimento 'per capita'."

No entender de Santana Lopes, o Presidente da República "com certeza deve estar a ponderar" dissolver o Governo de António Costa:

"[Marcelo] devia estar a ponderar este assunto que tudo o que se tem passado. É tao complicado que acho que até o próprio primeiro-ministro deve estar a fazer contas a vida, a ponderar a sua situação. As coisas têm batido num ponto em que toda a gente reconhece que é difícil ir um pouco mais fundo. Não é por nenhuma vingança pelo que me aconteceu em 2004, obviamente. Qualquer comparação é ridícula", salienta.

Santana Lopes considera que o Presidente da República deve ponderar a dissolução do Parlamento, face às polémicas em torno do Governo.

Para Santana Lopes, o melhor até é que Costa apresente um novo governo, uma vez que "ir para eleições é muito arriscado nesta altura".



De qualquer forma, no entender do autarca da Figueira da Foz, a situação atual facilita o crescimento da extrema-direita e da agitação social.

"Se a situação política continuar a degradar-se desta maneira, não havendo alternativa, os extremos sobem cada vez mais, como acontece noutros países da Europa. Para não falar da contestação nas ruas: veja-se o que se passa em França. Mas isto, assim, todos sentimos que não pode continuar", reitera o antigo primeiro-ministro.

No final de 2022, em entrevista à Renascença, Santana Lopes afirmou que, se a situação da TAP com Alexandra Reis e Pedro Nuno Santos tivesse sucedido com um Governo por si liderado, "não tinha dado direito a dissolução, tinha dado direito enforcamento no Terreiro do Paço".