Conselho de Ministros aprova restruturação do SEF

No briefing após reunião do Conselho de Ministros onde estiveram os ministros da Presidência, Mariana Vieira da Silva, Administração Interna, José Luís Carneiro, e a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, foi ainda anunciada a aprovação do fim de máscaras em hospitais e lares.

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a criação da Agência Portuguesa para as Minorias, Migrações e Asilo, que irá suceder ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e ao Alto Comissariado para as Migrações (ACM).

Sobre a criação do novo organismo, José Luís Carneiro fala numa "boa solução" que vai garantir "fronteiras mais seguras".



Em causa está a famosa reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, constava no programa do anterior Governo, mas foi acelerado depois da morte de Ihor Homeniuk às mãos de três inspetores do SEF em março do ano passado.

Anunciadas quando Eduardo Cabrita ainda era Ministro da Administração Interna, estas mudanças foram sendo adiadas duas vezes e chegam agora à fase final.

Com a extinção do SEF, os trabalhadores distribuem-se pelo Instituto de Registos e Notariado e Polícia Judiciária, sob a tutela do Ministério da Justiça, pela Agência Portuguesa para as Minorias, Migrações e Asilo, tutelada pela Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.

O controlo de fronteiras passa assim para as polícias: PSP e GNR. A GNR fica responsável por "vigiar, fiscalizar e controlar as fronteiras marítima e terrestre", e a PSP fica incumbida de "vigiar, fiscalizar e controlar as fronteiras aeroportuárias e terminais de cruzeiro".

[em atualização]