Do "bode expiatório" à "reunião secreta". A audição da CEO da TAP em cinco pontos

A CEO da TAP garante que o ex-secretário de Estado das Infraestruturas Hugo Mendes disse que o ministro da altura, Pedro Nuno Santos, aceitava o acordo para indemnizar Alexandra Reis. A responsável garante que nunca falou com o ministro das Finanças sobre o caso de Alexandra Reis. 2. "Bode expiatório numa batalha política"

Christine Ourmières-Widener, que foi demitida em direto pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, na sequência desta polémica, diz que é um "bode expiatório" em toda a situação e não aceita o despedimento com justa causa. "Sobre o meu despedimento, a IGF não apreciou a culpa. Nesta história sou um bode expiatório numa batalha política, fui despedida a 6 de março e um mês mais tarde continuo em funções sem quaisquer orientações numa altura crítica para a empresa. Este processo é ilegal a forma como fui despedida", declarou. A presidente executiva da TAP disse que estava à espera de ser despedida, mas não por justa causa, após reunião com João Galamba na manhã da conferência de imprensa do anúncio da exoneração dos presidentes da companhia. “Não sabia da justa causa, de todo, antes da conferência de imprensa. Estava apenas à espera de ser demitida”, disse Ourmières-Widener.

Questionado pelo PSD de quem é a culpa, afinal, no caso de Alexandra Reis, Christine Ourmières-Widener descarta qualquer responsabilidade. “Não me parece que se possa dizer que eu tomei a decisão. Eu coordenei a discussão, mas a decisão não fui eu que a tomei. Nunca tomaria uma decisão com o conhecimento que não tinha na altura. Sou CEO, nas não sou portuguesa. Por esse motivo, recrutei advogados e estava em conversas com o Governo, porque o Ministério das Infraestruturas representava o Governo", argumentou.



3. Demissão sem aviso A CEO da TAP revelou que teve uma reunião com Fernando Medina, na véspera da conferência de imprensa onde foi revelado o relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) e onde foi demitida em direto, mas que o ministro das Finanças não lhe indicou que isso iria acontecer. Christine Ourmières-Widener garantiu que o governante disse-lhe que "a situação era complicada", mas que só soube no dia seguinte que ia ser demitida, pela televisão. "Durante esta discussão, o ministro não me deu essa informação. Disse que haveria uma conferência de imprensa, mas nunca me explicaram qual seria a sua natureza", referiu.

4. "Reunião secreta" e pedido de demissão de Galamba Nesta audição da comissão parlamentar de inquérito ficou também a saber-se que a CEO da TAP reuniu-se com deputados do PS e membros do Governo, a 17 de janeiro, antes de uma primeira ida ao Parlamento para explicar a indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis. A reunião, de acordo com Christine Ourmières-Widener, terá partido da iniciativa do gabinete do Ministro das Infraestruturas, que na altura já era João Galamba. O presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, já pediu a demissão do ministro João Galamba e desafiou o líder parlamentar do PS e o primeiro-ministro a pronunciarem-se sobre a reunião.