CEO da TAP: "Sou um bode expiatório numa batalha política"

“Alexandra Reis não estava ajustada com a comissão executiva” da TAP e "não tinha o perfil necessário", declarou esta terça-feira a presidente executiva da TAP, na comissão parlamentar de inquérito. Christine Ourmières-Widener considera que está a servir de "bode expiatório".

A CEO da companhia aérea justifica, assim, a decisão de cessar o vínculo com a gestora, que saiu com uma indemnização de meio milhão de euros, que depois foi considerada ilegal.

“Alexandra Reis não estava ajustada com a comissão executiva”, declarou Christine Ourmières-Widener.

A saída de Alexandra Reis "não foi nada de pessoal", mas a gestora "não tinha o perfil necessário" para o cargo que desempenhava na TAP, refere a presidente executiva.

A CEO da TAP garante que o ex-secretário de Estado das Infraestruturas Hugo Mendes disse que o ministro da altura, Pedro Nuno Santos, aceitava o acordo para indemnizar Alexandra Reis.

A responsável garante que nunca falou com o ministro das Finanças sobre o caso de Alexandra Reis.

Christine Ourmières-Widener, que foi demitida em direto pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, na sequência desta polémica, diz que é um "bode expiatório" em toda a situação e não aceita o despedimento com justa causa.

"Sobre o meu despedimento, a IGF não apreciou a culpa. Nesta história sou um bode expiatório numa batalha política, foi despedida a 6 de março e um mês mais tarde continuo em funções sem quaisquer orientações numa altura crítica para a empresa. Este processo é ilegal a forma como fui despedida", declarou.

Questionado pelo PSD de quem é a culpa, afinal, no caso de Alexandra Reis, Christine Ourmières-Widener descarta qualquer responsabilidade.

“Não me parece que se possa dizer que eu tomei a decisão. Eu coordenei a discussão, mas a decisão não fui eu que a tomei. Nunca tomaria uma decisão com o conhecimento que não tinha na altura. Sou CEO, nas não sou portuguesa. Por esse motivo, recrutei advogados e estava em conversas com o Governo, porque o Ministério das Infraestruturas representava o Governo", argumentou.

[em atualização]