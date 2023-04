Montenegro acusa CFO da TAP de mentir na comissão de inquérito

A administrador financeiro da TAP, Gonçalo Pires, "mentiu" na comissão de inquérito parlamentar e não tem condições para continuar no cargo, defendeu esta segunda-feira o presidente do PSD, Luís Montenegro.

"A comissão de inquérito parlamentar a TAP começou na semana passada e já temos uma primeira situação que não podemos deixar em claro: o CFO da TAP mentiu na comissão e isso tem de ter consequências", declarou o líder social-democrata, em conferência de imprensa.

Luís Montenegro desafia o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro das Finanças, Fernando Medina, a tomarem uma posição.

Questionado pelos jornalistas, o líder do PSD considera que o CFO da TAP não tem condições para continuar no cargo.

“Estando a falar de uma companhia 100% pública, em processo de reprivatização, de uma pessoa com alta responsabilidade, de alguém que tem reporte direto ao Ministério das Finanças, a falta de verdade numa comissão de inquérito inviabiliza a assunção das condições exigíveis para o cumprimento dessa tarefa", sublinha.



Nesta conferência de imprensa, Luís Montenegro também voltou a criticar o pacote "Mais Habitação", aprovada pelo Governo na semana passada.

O líder do PSD promete revogar alguns dos pontos mais polémicos, como o arrendamento coercivo ou as medidas para o alojamento local, e diz que não seria de "espantar" se o Presidente da República pedir a fiscalização sucessiva do programa.

"O Governo teima em manter decisões que não vão ter qualquer efeito ao nível do mercado: arrendamento coercivo, as normas que desincentivam o investimento de privados, as normas que afetam de forma muito direta uma atividade económica extraordinariamente importante, que é o alojamento local, não vão ter efeito no aumento da oferta da habitação e não vão resolver nenhum problema das pessoas", argumenta.

"Reitero que quando formos Governo iremos revogar de imediato esta estratégia do arrendamento coercivo, de desvalorização do Alojamento Local e que, parecendo ser um central de descentralização, é um sinal de absoluto centralismo. O que o Governo faz ao condicionar a atividade das autarquia na habitação só tem uma palavra: centralismo", sublinha Luis Montenegro.