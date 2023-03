Nova versão da lei da eutanásia aprovada no Parlamento

Pela quarta vez – e na sua quarta versão – foi aprovado na Assembleia da República o diploma da despenalização da morte medicamente assistida.

O texto foi aprovado com os votos do Partido Socialista, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PAN e Livre.

Tal como nas votações anteriores, o PSD deu liberdade de voto; cinco representantes social-democratas votaram favoravelmente a proposta.

Houve apenas uma abstenção do PSD. Todos os representantes do Chega e PCP votaram contra, assim como cinco deputados do PS.

O diploma irá seguir agora para a Comissão de Assuntos Constitucionais, para fins de redação final e publicação em Diário da República, e só depois para apreciação do Presidente da República.

Só depois da Páscoa é que chegará às mãos de Marcelo Rebelo de Sousa.

Tudo de novo?



O novo texto, concertado entre PS, Iniciativa Liberal, Bloco e PAN, determina que a eutanásia só será permitida se o doente não tiver condições físicas para praticar o suicídio assistido.



Na terceira versão, o que motivou o chumbo dos juízes, em janeiro, foi o conceito de sofrimento.



Na altura, o tribunal entendeu que a expressão “sofrimento físico, psicológico e espiritual” não permitia perceber se isto são condições alternativas ou cumulativas, ou seja, se o sofrimento tinha de ser físico, psicológico, espiritual em simultâneo, ou se bastava o doente ter apenas um tipo de sofrimento.