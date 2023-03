Eutanásia. Nova versão é votada ao início da tarde

[em atualização]

A nova versão do diploma sobre a eutanásia deixa explícito que a morte medicamente assistida só pode ocorrer por eutanásia “quando o suicídio medicamente assistido for impossível por incapacidade física do doente".

A deputada do PS Isabel Moreira diz que "agora é de vez" e mostra-se convicta de que o Presidente da República não terá quaisquer dúvidas sobre o diploma relativo à eutanásia.



O PSD critica o facto da nova versão ter chegado tarde aos deputados Os social-democratas voltam a defender o referendo e prometem avançar com o projeto na próxima sessão legislativa. O Chega também anunciou plano idêntico

O diploma será votado ao início da tarde desta sexta-feira.