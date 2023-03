PSD quer acesso a email de Galamba sobre apresentação de resultados da TAP

O PSD entregou esta quinta-feira um requerimento ao presidente da comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP onde pede para ter acesso à troca de emails sobre a (não) apresentação pública dos resultados da TAP.

O requerimento pede ainda à Inspeção Geral de Finanças (IGF) o envio da ata das declarações prestadas por Gonçalo Pires, CFO da TAP, no âmbito do relatório sobre a indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis.

Na reunião da comissão esta tarde, o administrador financeiro da TAP revelou que pediu informação à tutela sobre qual o dia e a forma como deviam ser apresentados os resultados da TAP e que, na resposta por email, lhe foi comunicado que deveriam apresentar aos investidores e fazer as publicações habituais.

“Como fazemos sempre, perguntámos quando poderemos apresentar resultados, se o poderíamos fazer no dia 21 e a forma como poderíamos apresentar os resultados e foi-nos confirmado que deveríamos concentrar-nos na apresentação aos investidores e, obviamente, fazer as publicações habituais”, respondeu Gonçalo Pires ao deputado do PSD Paulo Moniz.

No requerimento, o PSD lembra que, ainda a semana passada, João Galamba disse no Parlamento, sobre uma eventual proibição da apresentação pública dos resultados da TAP, que "não foi impedida, até porque não foi pedida".

"Quando não se pede não se pode ser impedido, mas de facto foi falado entre a tutela e o conselho de administração e entendeu-se que num cenário destes" não deveriam ser apresentados publicamente os resultados.

O PSD entende que o ministro das Infraestruturas faltou à verdade, porque existiu uma troca de emails com a tutela sobre a apresentação de resultados.

Na audição aos inspetores da IGF, foi lida a ata da audição com o CFO da TAP, onde é “taxativamente afirmado que apenas teve conhecimento do acordo com Alexandra Reis através de um email de Manuel Beja”. Esta quinta-feira, Gonçalo Pires disse que teve conhecimento informal uns dias antes pela CEO da TAP.

É por isso que o PSD quer também ter acesso à ata das declarações prestadas por Gonçalo Pires no âmbito do relatório.