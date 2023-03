Habitação. Montenegro critica "mais um PowerPoint" e acredita que medidas serão "um fracasso"

O presidente do PSD reagiu às medidas que o Governo apresentou, esta quinta-feira, relativas ao plano "Mais Habitação", criticando "mais um PowerPoint" e perspetivando que serão "um fracasso".

Luís Montenegro diz que o PS "está novamente viciado" em propaganda e que é mesmo "um Governo requentado e cansado".

"António Costa e o PS são hoje fantoches nas mãos dos publicitários", aponta, através da sua conta de Twitter.

Sob sonoros protestos e buzinadelas frente ao Forte de Albarquel, numa manifestação em defesa do Alojamento Local, o Governo apresentou esta quinta-feira em Almada a versão final do programa Mais Habitação.

Entre as medidas incluídas no pacote agora fechado conta-se mais investimento em arrendamento acessível, o reforço de cooperativas de habitação e descidas nos impostos sobre o arrendamento.

Sobre um dos pontos mais contestados nas últimas semanas, António Costa esclareceu que a medida do arrendamento coercivo não se aplica aos territórios de baixa densidade populacional nem às regiões autónomas dos Açores e Madeira, por forma a "garantir a devida tranquilidade" depois do "entusiasmo com que este tema tem sido debatido", que causou "alguma perplexidade ao primeiro-ministro".