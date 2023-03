"É um caminho que tem de ser feito". PS admite "desconforto" com a nova lei da eutanásia

O novo texto da eutanásia está a causar algum “desconforto” na bancada parlamentar socialista. Foi essa a indicação dada esta quinta-feira pelo líder parlamentar do PS. As mudanças são forçadas devido ao novo chumbo do Tribunal Constitucional

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, Eurico Brilhante Dias indica que o novo texto, que apenas permite o acesso à morte medicamente assistida se for fisicamente impossível ao doente auto-administrar fármacos, não é aquele com que os socialistas se sentem mais confortáveis.

“Muitos de nós não se sentem absolutamente confortáveis com essa solução, preferiam a solução que tínhamos no diploma original, mas também percebemos que para termos uma lei que chegue às pessoas e lhes acuda temos que olhar para o conjunto do acórdão, incluindo declarações de voto. Foi isso que fizemos”, afirmou.

O líder da bancada parlamentar do PS indicou ainda que a mudança na primazia entre morte medicamente assistida e suicídio assistido foi antecipada para “responder ao que podia ser assinalado como uma eventual inconstitucionalidade”.