Ventura chama MAI ao parlamento e propõe debate sobre segurança e imigração

O presidente do Chega anunciou que o seu partido requereu a presença do ministro da Administração Interna no parlamento na sequência do ataque no Centro Ismaili de Lisboa e vai propor um debate sobre política de imigração.

"O Chega já chamou ao parlamento o ministro da Administração Interna, para todas as explicações, o Chega vai agendar um debate com urgência, no parlamento, sobre imigração, segurança e terrorismo", afirmou André Ventura em declarações aos jornalistas na Assembleia da República.

Os requerimentos para audições, se não forem apresentados ao abrigo de um direito potestativo, que dispensa votação, carecem de aprovação por maioria.

O líder do Chega considerou que "há questões que têm de ser feitas" sobre os cidadãos afegãos que chegaram a Portugal e "que controlo foi feito" ou ainda, se a "guerra entre sunitas e xiitas pode ou não estar a ser importada para Portugal".

Ventura considerou que existe um "descontrolo na imigração" e apontou que o Chega alertou "para a necessidade imperiosa de um controlo rigoroso" sobretudo de "cidadãos oriundos de alguns estados falhados, ou estados onde impera a violência".