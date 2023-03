IVA zero. Montenegro diz que cabaz “não dá poupança muito grande”

O líder do PSD voltou a insistir que a solução mais eficaz é a de baixar os impostos . “Um país como Portugal que cobra mais 9 mil milhões de euros do que no ano anterior, mais 5,5 mil milhões de euros, tinha condições para baixar os impostos”, assegura.

“Não vale a pena estarmos a criar às pessoas uma grande expectativa de que a situação delas vai ter uma grande melhoria, porque não vai efetivamente. Eu vou às compras todas as semanas, e sei como é. Vamos ter um conjunto muito limitado de produtos que vão deixar de pagar 6% de IVA. No fim a conta vai ter menos de 1 euro ou 1 euro e pouco.”

De visita a Paris, França, esta segunda-feira, Montenegro comentou a intenção do Governo de fechar um acordo com produtores e o setor da distribuição para criar um cabaz alimentar em que será anulado o IVA.

O presidente do PSD, Luís Montenegro, diz que a abrangência do cabaz alimentar com 0% de IVA não será muito grande e que os produtos que nele poderão estar incluídos não trarão uma poupança significativa aos portugueses.

“Um país que chega ao fim de um ano como Portugal e cobra mais 9 mil milhões de euros de impostos do que cobrou no ano anterior, mais 5 mil e 500 milhões de euros do que o Governo estimava no Orçamento do Estado, é um país que tem condições para baixar os impostos", ressaltou Montenegro.

"Exorto o Governo português a ter uma política fiscal que seja não só previsível como mais amiga das famílias e das empresas, baixar o IRS e criar condições para estimularmos mais o crescimento da economia”, acrescentou o líder do PSD.

Componentes do cabaz

No domingo, dois comentadores de televisão, na SIC e na TVI, anunciaram a composição do futuro cabaz.

O comentador Luís Marques Mendes disse na SIC que o Governo já fechou o acordo com os produtores, para o IVA zero em alguns produtos, mas ainda está por fechar o entendimento com setor da produção

O ex-líder do PSD disse que a lista, que deverá ser anunciada esta tarde, integrará produtos como batata, massa, arroz, cenouras, cebola, tomate, leite meio gordo, frango, pão, fruta diversa (maçã, banana, laranja), feijão, iogurtes, queijo, vários legumes (brócolos, curgetes, alho francês), peixes (salmão e pescada), carne de porco, ovos e azeite.



Paulo Portas, na TVI, somou aos 40 produtos de Marques Mendes mais sete: couve-flor, alface, flocos, pêra, tangerina, carne de vaca, peru, frango, atum, margarina, óleo, ovos, manteiga.