O Governo acredita que vai cumprir o mandato até ao fim. Durante as jornadas parlamentares do PS, em Tomar, a ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares garantiu que o executivo vai ficar em funções até 2026.

Ana Catarina Mendes promete compromisso com a Assembleia da República e que o Governo vai estar próximo das pessoas.

“Não é um Governo alheado da realidade, mas é um Governo que está comprometido com a realidade e com os portugueses que em nós confiaram, com todos os portugueses. Por uma razão, este é um Governo que respeita o Parlamento, apesar de ter maioria absoluta, por isso faz pontes, diálogo e compromissos. Este é um Governo para durar até 2026”, sublinhou a ministra.

Em resposta às críticas do PSD sobre o plano para conter o preço dos bens essenciais, a ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares atira diretamente ao líder do maior partido da oposição.

“Dr. Montenegro, não acordámos hoje para os problemas do país, mas ao contrário da direita não somamos às dificuldades dos portugueses mais dificuldades. Ao contrário da direita, respondemos solidariedade às dificuldades dos portugueses”, sublinha.

Além de Ana Catarina Mendes, também a ministra da Presidência esteve presente nas jornadas parlamentares do PS.

Mariana Vieira da Silva dedicou parte do seu discurso ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e acredita que foi o Governo de António Costa que lutou pela bazuca europeia.

“Esta ideia com que agora às vezes se fala do PRR como se fosse um bolo que apareceu do nada para distribuir, ela não é verdadeira. Ela parte da iniciativa política e de um papel que desde 2015 temos representado em Bruxelas e que, até então, não representamos”, atirou Mariana Vieira da Silva.