Alimentos com IVA Zero. Oposição lamenta "quatro meses perdidos"

Da esquerda à direita, os partidos já começaram a reagir ao acordo assinado esta segunda-feira entre Governo, produtores e distribuidores para uma lista de 44 alimentos com IVA Zero, medida que vai entrar em vigor nas próximas semanas.

Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal, acusa o Governo de incompetência, lembrando que a medida há muito que poderia estar em vigor.

“Vários partidos, incluindo a Iniciativa Liberal, apresentaram a baixa do IVA na alimentação no último Orçamento do Estado. Era para toda a alimentação, não para alguns produtos específicos, e já podia estar em vigor a 1 de janeiro. Como será a meio de abril que esta medida fica efetiva, foram quatro meses perdidos, porque o Governo de António Costa demonstrou, mais uma vez, incompetência, preconceito e taticismo”, lamenta Rodrigo Saraiva.

O Bloco de Esquerda (BE) acusa o Governo de “ajoelhar perante os interesses daqueles que têm lucrado abusivamente” em Portugal uma vez que não teve a “coragem de tabelar preços” no “acordo de cavalheiros” sobre os alimentos com IVA zero.



O líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, considera que o executivo “falhou no essencial” já que fez “um acordo com aqueles que têm abusado dos preços no nosso país”.

“Tanto suspense sobre esta medida resultou no Governo ajoelhar perante os interesses daqueles que têm lucrado abusivamente ao rejeitar a coragem de tabelar preços”, criticou.