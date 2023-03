"Brincar com o desespero das famílias". Partidos reagem aos apoios anunciados pelo Governo

"A redução do IVA da alimentação já deveria ter acontecido há muito tempo, tal como propôs a Iniciativa Liberal. Fernando Medina recusou isso em outubro, disse que não era possível assegurar que os preços fossem descer, mas está dada razão à Iniciativa Liberal. É mais uma medida tomada tardiamente e os portugueses tiveram de, mais uma vez, pagar impostos acima do que é aceitável ", afirmou.

" Não sabemos qual o acordo feito, nem que bens alimentares vão ter a taxa de IVA reduzida de 6% para 0 %. Ficamos com dúvida na sua eficácia, em Espanha não levou à redução dos preços. A nossa proposta era diferente, um apoio financeiro direto às famílias vulneráveis e uma redução do IRS na classe média . O caminho para a redução do défice é errado, porque foi com aumento de receita fiscal", conclui Miranda Sarmento.

Joaquim Miranda Sarmento, o líder do grupo parlamentar do PSD , fala num pacote de medidas que "ignora completamente a classe média" .

Os novos apoios apresentados pelo Governo para combater a inflação reuniram críticas consensuais por parte dos restantes partidos, da direita à esquerda. As medidas apresentadas " deveriam ter acontecido há muito tempo ", são um " tiro de pólvora seca " e " brincam com o desespero das famílias ".

André Ventura, líder do Chega, descreve o programa do Governo como "um tiro de pólvora seca e um exercício de propaganda como há muito não estavamos habituados".

"Governo anuncia défice de 0,4%, passa a ideia que fez um brilharete, mas é um défice que não é feito às costas de nenhuma medida estrutural, mas do aumento brutal da coleta fiscal", diz.

O Chega acusa ainda Fernando Medina de ser pouco claro no acordo anunciado com a produção e distribuição alimentar: "Saudamos que a medida chegue tarde, mas chegue. Ninguém lhe perguntou qual é o acordo, sabemos zero sobre isso e, por isso, a confiança na eficácia é também zero".

"Os apoios têm também outra perversidade, porque esquecem por completo a classe média e as empresas", completa.

Esquerda acusa Governo de "falta de coragem"





O pacote de medidas também não reuniu satisfação à esquerda.

O Bloco de Esquerda, através de Pedro Filipe Soares, acusa o Governo de "brincar com o desespero das famílias".



"Deixou passar tempo precioso para responder às dificuldades com uma almofada financeira que não usou e que hoje se prova existir, como nós sempre dissemos. Não inevitável empobrecer o salário e as pensões. As medidas são insuficientes e estão longe de devolver às pessoas o que tiraram", atira.