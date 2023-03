PRR. Defesa recebe 1,1% das verbas da “bazuca europeia”

O setor da Defesa vai receber 1,1% das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), apurou a Renascença.



As Forças Armadas podem contar com uma fatia de 192 milhões de euros do bolo total de 16,6 mil milhões de euros dos dos fundos comunitários atribuídos a Portugal, no Programa de Recuperação e Resiliência.

São dados avançados à Renascença pelo Ministério de Helena Carreiras, que acrescenta que o dinheiro se destina a dois investimentos.

Um total de 112 milhões vão para o Centro de Operações de Defesa do Atlântico e Plataforma Naval. Na prática, trata-se de um navio tecnologicamente avançado, que inclui a “utilização de veículos não tripulados, novos materiais e inteligência artificial”.