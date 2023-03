Marcelo admite receber Bolsonaro como outros ex-presidentes se lhe pedirem audiências

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta quinta-feira, questionado sobre uma eventual deslocação a Portugal de Jair Bolsonaro, que, por princípio, recebe os ex-presidentes da CPLP eleitos democraticamente, se lhe pedirem audiências.

"Tem de ser o próprio a pedir a audiência, não posso ser eu a telefonar a dizer: olhe, quer falar comigo?", realçou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas, num hotel de Santo Domingo.

"Se pedir audiência um antigo Presidente brasileiro, eu recebo - como recebi e estive no Brasil e estive em Portugal com vários", acrescentou.

O chefe de Estado, que se encontra na República Dominicana em visita oficial, aplicou o mesmo critério a todos os ex-presidentes de países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP): "Foi chefe de Estado brasileiro, de um país da CPLP, eleito democraticamente, recebo obviamente".

Marcelo Rebelo de Sousa falava a propósito de uma eventual deslocação do anterior Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, a Portugal, a convite do presidente do Chega, André Ventura, para um encontro com figuras da extrema-direita de vários países.

Antes, o chefe de Estado lamentou que o Presidente do Brasil, Lula da Silva, não vá participar na Cimeira Ibero-Americana de sexta-feira e sábado na República Dominicana, por causa da sua visita à República Popular da China, que tem início no domingo.

"É uma pena não vir o Presidente Lula, de facto, nem o vice-presidente brasileiro Alckmin. Mas as coisas são como são, vêm uns, não vêm outros", declarou.