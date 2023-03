"Fala-se, fala-se, fala-se". À boleia da “lei-cartaz” Costa sobe o tom e atira a Marcelo

O melão aberto ou por abrir? As opiniões distribuem-se nesta metáfora que serve para o plano “Mais Habitação” do Governo, e que tem sido terreno de batalha política, com críticas da esquerda à direita, passando pela sociedade civil e pelo Palácio de Belém.

A semana começou com as violentas críticas de Marcelo Rebelo de Sousa ao pacote de habitação do Governo, que classificou como uma “lei-cartaz” que será “inoperacional”, em declarações ao Correio da Manhã.

A resposta por parte do PS surgiu pela voz do seu presidente, Carlos César, que em declarações à Renascença criticou o tom e a falta de equilíbrio nas palavras do Presidente da República.