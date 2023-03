Revisão constitucional. PS e PSD concordam que "secretas" devem poder aceder a metadados

PS e PSD concordaram, esta terça-feira, que os serviços de informações devem poder aceder aos dados de contexto das comunicações, salientando que tal nada tem a ver com problemas recentes relacionados com os metadados em investigações judiciais. Na comissão eventual de revisão constitucional, o coordenador do PSD André Coelho Lima fez questão de começar a sua intervenção por "uma pedagogia" sobre o tema e de se dirigir até ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. "O ponto que aqui se discute é apenas e só permitir o acesso a metadados pelos serviços de informações e não para investigação criminal, porque isso já é permitido", frisou. Aludindo a declarações recentes do chefe de Estado na cerimónia dos 40 anos do Tribunal Constitucional, André Coelho Lima referiu que, perguntado se a questão dos metadados constitui um desafio para a justiça portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu ser "um tema que pode ser tratado em matéria de revisão constitucional". "Estas declarações devem da nossa parte, Assembleia da República, respeitando o principio da separação de poderes, levar à necessidade e urgência deste esclarecimento", contrapôs o deputado do PSD. Coelho Lima salientou que as várias decisões anuladas em tribunais nos últimos meses pela inconstitucionalidade da lei dos metadados "nada têm a ver" com os trabalhos que estão em curso na revisão constitucional, que apenas irá decidir se os serviços de informações devem ou não ter acesso a estes dados de contexto (que podem incluir informações sobre tráfego ou de localização do equipamento, mas não conteúdo das comunicações). PS lamenta "alguns equívocos" Na mesma linha, o coordenador do PS na comissão, Pedro Delgado Alves, lamentou também "alguns equívocos" nesta discussão, frisando que a forma de acesso e conservação dos metadados das comunicações para efeitos de investigação criminal está a ser discutido num grupo de trabalho parlamentar específico. "Aqui o que abordamos é a possibilidade de acesso a metadados no âmbito da atividade dos serviços de informações", disse, salientando, tal como o PSD, que Portugal é dos poucos países em que os serviços de informações não têm acesso a este tipo de dado.

Neste artigo, relativo à inviolabilidade do domicílio e da correspondência, PS e PSD têm formulações diferentes, mas manifestaram-se disponíveis para convergências, sendo suficientes para os dois terços necessários à revisão constitucional. Entre os restantes partidos, apenas o Chega manifestou abertura para apoiar esta alteração, com o deputado Rui Paulo Sousa a frisar que, sobretudo numa altura em que a Europa enfrenta uma guerra, os serviços de informações devem ter acesso a mais meios. Muito crítico, o deputado da Iniciativa Liberal João Cotrim Figueiredo alertou que PS e PSD, "com textos supostamente virtuosos", querem limitar direitos individuais e ameaçou, se esta alteração for aprovada, ir "até ao fim para provar que viola os limites materiais da revisão constitucional". Também o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, se manifestou frontalmente contra e criticou em especial o PS por incluir na sua proposta, entre as razões que podem justificar o acesso das "secretas" aos metadados, a "proliferação de armas de destruição maciça". . "É de mau gosto no mínimo que o PS tenha incluído esta referência, quando passam 20 anos da malfadada cimeira das Lajes [que antecedeu a guerra do Iraque]", disse. Pelo PCP, Alma Rivera manifestou-se igualmente contra as propostas de PS e do PSD, considerando não ser aceitável "aumentar os poderes dos serviços de informações".