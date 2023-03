PCP está entre os partidos mais "pró-Putin" do Parlamento Europeu

Os dois eurodeputados do PCP são dos que mais demonstram o seu apoio a Moscovo através do voto no Parlamento Europeu.

Uma análise do jornal independente russo Novaya Gazeta a 22 deliberações em Bruxelas concluiu que, entre 2019 e 2023, o Partido Comunista Português foi o que mais vezes votou contra ou se absteve em resoluções para condenar ou sancionar decisões do Kremlin.

Só um partido votou contra em mais deliberações anti-Putin, na atual composição atual do Parlamento Europeu - o Partido Comunista da Grécia -, com o PCP a votar contra em 15 dos votos e a abster-se em quatro, condenando o regime da Rússia e a Vladimir Putin por apenas duas vezes.