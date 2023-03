Parlamento aprova audição de ministra da Defesa e almirante Gouveia e Melo

Quanto ao facto de a audição decorrer à porta aberta ou fechada, devido à sensibilidade de temas relacionados com a operacionalidade de meios militares, os deputados acordaram em consultar previamente a ministra Helena Carreiras e o almirante Henrique Gouveia e Melo antes de tomar uma decisão.

O requerimento, apresentado pela Iniciativa Liberal, foi aprovado na comissão parlamentar de Defesa por unanimidade, sendo que apenas estavam presentes deputados do PS, PSD, Chega e IL.

A comissão parlamentar de Defesa aprovou esta terça-feira, por unanimidade, a audição da ministra Helena Carreiras e do chefe do Estado-Maior da Armada, na sequência da polémica que envolveu o navio "Mondego".

Já a iniciativa apresentada pelo Chega, que tinha como objetivo ouvir as mesmas entidades, foi chumbada com o voto contra do PS.

No passado dia 11 de março, o Navio da República Portuguesa (NRP) "Mondego" falhou uma missão de acompanhamento de um navio russo a norte da ilha de Porto Santo, no arquipélago da Madeira, após 13 militares terem recusado embarcar, alegando razões de segurança.

O Ministério Público suspendeu na segunda-feira a audição destes militares por decisão da procuradora para analisar o processo com mais detalhe, foi anunciado pela defesa.

Os militares em causa iam ser ouvidos pela Polícia Judiciária Militar (PJM), em Lisboa, no âmbito de inquérito criminal após participação feita pela Marinha.

O ramo também já instaurou processos disciplinares.