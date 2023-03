Marcelo segue Cavaco e arrasa plano de habitação do Governo

Uma lei cartaz, sem aplicação prática. É assim que Marcelo Rebelo de Sousa descreve o plano de habitação apresentado recentemente pelo Governo.

Durante uma iniciativa que assinalou o aniversário do Correio da Manhã, e já depois das críticas de Cavaco Silva ao referido plano, o Presidente da República diz que a estratégia do Executivo é inoperacional e não passa de uma "lei cartaz".

“Tal como está concebido, logo à partida, o pacote da habitação é inoperacional. Quer no ponto de partida, quer no ponto de chegada”, defendeu Marcelo, ao CM, quando questionado sobre se ia ou não vetar os diplomas do Mais Habitação.

Quanto à "lei cartaz", Marcelo explica com os seus conhecimentos de Direito, dizendo que, "na feitura das leis", há algumas cuja "ideia não é propriamente que passem à prática".