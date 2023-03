César responde a Marcelo: Falta "cuidado" no "equilíbrio" entre a crítica e a "cumplicidade institucional" com Governo

Depois da cautela com que o PS reagiu às primeiras críticas ao programa do Governo 'Mais Habitação', Carlos César não esconde o desconforto com as mais recentes declarações do Presidente da República ao Correio da Manhã e aponta a Marcelo Rebelo de Sousa uma falta de "equilíbrio" entre a crítica e a "cumplicidade institucional" com que tem pautado a relação com o Governo.

Em declarações à Renascença, o presidente do PS diz que Marcelo, "por vezes, porventura sem se aperceber, tem prestado menos cuidado a algo que sempre acautelou nestes anos: o equilíbrio que o Presidente da República deve cultivar do sentido crítico com a cumplicidade institucional".

Na cúpula do PS as críticas insistentes do Presidente da República têm sido vistas como uma prova de vida neste segundo mandato em que existe uma maioria absoluta e como "arrufos". Os socialistas têm mesmo evitado entrar em confronto com Marcelo depois de este ter classificado essa maioria como "requentada" e após as repetidas críticas ao programa para a Habitação.

Carlos César, com esta declaração à Renascença, afasta a ideia de que a relação entre o Governo e o Presidente da República esteja estragada, mas nota em Marcelo uma nova fase nessa relação pautada pela falta de "equilíbrio" entre a crítica e a "cumplicidade institucional" que tem sido a marca dos últimos anos.