Queda no desemprego reflete "trabalho das empresas" para valorizar trabalhadores

Os números do desemprego divulgados esta segunda-feira são uma boa notícia, considera a ministra do Trabalho.

Depois de seis meses a aumentar, em fevereiro o número de desempregados inscritos nos centros de emprego diminuiu. Trata-se do segundo valor mais baixo de sempre registado neste mês.

Depois das dificuldades em tempos de pandemia Covid-19 e no atual cenário de inflação, estes números mostram o esforço das empresas nacionais na valorização dos trabalhadores, afirma Ana Mendes Godinho à Renascença.

"Mesmo depois de tempos tão difíceis, de uma pandemia, de uma situação de inflação de uma exigência muito grande por parte também das empresas, é também uma forma de reconhecer o trabalho que todas as empresas têm feito, no sentido também da valorização dos trabalhadores."

A ministra do Trabalho e da Segurança Social sublinha ainda que este é o caminho do compromisso com todos.



"Acho que este é o caminho e por isso também é tão importante vermos, por exemplo, que o desemprego jovem em fevereiro é também, mais uma vez, o segundo mais baixo de que há registo em Portugal. Acho que esse tem ser o caminho de compromisso com todos."

De acordo com o Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP), foram contabilizados no mês passado mais de 315 mil desempregados inscritos, uma redução de 2% face a janeiro.

Já no período homólogo, a quebra do número de desempregados em Portugal foi de 8,3%.