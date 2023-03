Rendas e créditos. Governo aprova mais duas medidas de apoio à habitação

O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros mais duas medidas de apoio à habitação, uma para apoiar o pagamento de rendas e outra relacionada com o juro bonificado para os créditos à habitação contraídos até ontem, 15 de março.

De acordo com o plano aprovado, explicou o primeiro-ministro, "todas as famílias com rendimentos até ao sexto escalão do IRS, inclusive" são elegíveis para os dois apoios, desde que "tenham neste momento uma taxa de esforço, com as suas despesas com a habitação, igual ou superior a 35%".

A medida de apoio à renda vai ter uma durabilidade de cinco anos, período durante o qual o executivo de António Costa espera que o mercado da habitação normalize. Este apoio terá o valor máximo de 200 euros mensais e será pago com efeitos retroativos a contar a partir de janeiro deste ano.

Na apresentação do Governo, dá-se como exemplo para o apoio máximo de 200€ no arrendamento um casal com dois filhos e com um rendimento mensal de 2.500€, que pague uma renda de 1.200€. Já uma família monoparental com um rendimento mensal de 1.500€ e uma renda de 700€ receberá um apoio mensal de 175€.

No caso das famílias com crédito para compra de habitação própria e permanente, é imposto um limite de até 720€ anuais de apoio, numa medida que ficará em vigor durante cinco anos.

Os bancos continuam a ser obrigados a renegociar os créditos à habitação para taxa fixa com os clientes que assim o desejem.

[atualizado às 14h11]