Montenegro sobre sondagens. “Os portugueses perderam a confiança no PS”

Apesar de as sondagens não serem muito favoráveis ao PSD, Luís Montenegro entende que não é motivo para preocupação.

Na reunião da bancada parlamentar do partido, esta quinta-feira, na Assembleia da República, o líder do PSD fez uma análise dos últimos estudos de opinião.

Segundo relatos feitos à Renascença, Montenegro afirmou que há tendências que precisam de ser analisadas um ano após as eleições legislativas que deram a maioria absoluta ao Partido Socialista (PS).

Segundo o líder do PSD, os portugueses perderam a confiança no Partido Socialista e essa perda de confiança chega quase aos 15%. Segundo a análise feita por Luís Montenegro, o PS está mais fraco e a deslocação das intenções de voto vai para o espaço da direita.

Montenegro disse ainda aos deputados que, com perspicácia e tranquilidade, o partido deve conseguir manter os votos que já tem e ir buscar os votos aos partidos que estão à direita do PSD.

Na reunião da bancada esta manhã, Luís Montenegro abordou ainda outros temas que estão em debate na Assembleia da República: a revisão constitucional e a comissão de inquérito à TAP.

No dia em que o Parlamento debate, a pedido do PCP, a especulação dos preços dos bens essenciais, Montenegro voltou a lembrar aos deputados que o PSD apresentou no verão passado o programa de emergência social e o vale alimentar.