Montenegro favorável a vice-presidente do Chega no Parlamento

Esta tarde, os deputados votam, pela quarta vez, um nome do Chega, para a vice-presidência da Assembleia da República, neste caso, Jorge Galveias. Enquanto na última votação, o líder da bancada social-democrata tinha enviado um email aos deputados a pedir para votarem a favor, desta vez, o tema nem sequer foi discutido na reunião da bancada parlamentar.

O Chega deve ter um vice-presidente na Assembleia da República, defendeu esta quinta-feira o líder do PSD, Luís Montenegro.

“O PSD respeita a Constituição da República e o Regimento”, e “quer a Constituição, quer o Regimento determinam que as quatro vice-presidências na Assembleia da República devem corresponder aos quatro maiores partidos políticos com representação parlamentar”.

Questionado pelos jornalistas no final da reunião, Luís Montenegro esclareceu que “não há nenhuma alteração na posição do Partido Social Democrata”.

Por isso, o líder social-democrata defende que a taxa “tem de ser atualizada a cada momento, com a realidade sócio económica da Europa e do mundo” e “também a evolução que acontece nos mercados financeiros”.

PSD não quer cinismo nem hipocrisia política

O líder do Partido Social-Democrata disse ainda esperar que a viabilização, por parte do Partido Socialista, dos projetos-lei social-democratas sobre habitação não seja “nem cinismo nem hipocrisia política” do PS.