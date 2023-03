Paulo Mota Pinto na comissão de revisão constitucional

Paulo Mota Pinto vai integrar a comissão de revisão constitucional como suplente da bancada social-democrata.



O antigo líder da bancada parlamentar do PSD retomou o mandato de deputado no fim do mês passado. Vai substituir o deputado António Proa.

A notícia foi avançada pelo Observador e confirmada à Renascença por fonte da bancada do PSD.

Paulo Mota Pinto foi juiz do Tribunal Constitucional, entre 1998 e 2007, e durante a liderança de Rui Rio exerceu as funções de presidente da mesa do congresso e do conselho nacional do PSD.