Marcelo critica Governo. "Foi praticamente um ano perdido"

"Foi praticamente um ano foi perdido", afirma o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a prestação do Governo de António Costa.

Em entrevista à RTP e ao Público, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que com o novo executivo de António Costa, eleito em janeiro de 2022, "nasceu uma maioria requentada e cansada".

Recordou os vários "casos, casinhos" e demissões, como a dos ministros Marta Temido e Pedro Nuno Santos, e alguns erros de casting.

"Só houve atividade a partir de setembro. Até setembro houve tempo perdido", declarou o chefe de Estado.



Marcelo Rebelo de Sousa afirma que, em tempo de guerra e escalada da inflação, "estamos a gerir o dia a dia e a olhar para o curto prazo e não para o médio longo prazo".

O Presidente avisa que não renuncia ao princípio da dissolução do Parlamento, mas sublinha que neste momento não se coloca um cenário de ingovernabilidade do país. Na reta final da entrevista, disse que o PSD não tem mais do dobro em percentagem, em relação aos outros partidos de direita, por isso, representa ainda uma alternativa fraca em relação ao Governo de António Costa.

PR sugere devolução parcial do tempo de serviço aos professores



Nesta entrevista, o Presidente da República voltou a defender a necessidade de um entendimento entre o Ministério da Educação e os sindicatos de professores, para devolver a paz à escola e salvar o ano letivo.

Marcelo Rebelo de Sousa sugere a devolução parcial e faseada do tempo de serviço que foi congelado aos professores, durante a intervenção da troika.



"Tem que haver um acordo. Em duas questões fundamentais: recuperação do tempo de serviço, total acho que não é possível, mas parcial e faseada. É preciso corrigir também desigualdades entre professores mais novos e mais velhos", defende.