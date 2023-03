Parlamento aprova aumento do prazo de prescrição dos abusos de menores

“É urgente a ação! E a ação passa pelo exemplo e este pela exigência de começar a ‘castigar’ os ‘agressores’, primeiro afastando-os através de medidas administrativas cautelares, depois e com celeridade iniciar o respetivo processo com o óbvio exercício de contraditório.”

O Parlamento debateu esta quinta-feira os abusos sexuais de menores com vários projetos-lei que preveem o aumento do prazo de prescrição para 30 anos e até aos 49 anos da idade da vítima.

O deputado do PSD considera que a hierarquia da Igreja Católica “não pode deixar-se paralisar por divisões internas, fazendo o seu povo assistir a declarações contraditórias e divergentes dos seus bispos e, assim, contribuindo ela própria para a desvalorização do trabalho competentemente realizado pela Comissão que criou”.

Também João Cotrim Figueiredo, da IL, e Alma Rivera, do PCP, criticaram a resposta da Igreja.

Isabel Moreira, do Partido Socialista, diz que o Estado também tem um papel central neste caso.

“Se a Igreja está a braços com as conclusões do relatório, o Estado e a sociedade não estão de fora. Queremos que os crimes ocorridos sejam investigados pelo Estado de Direito, no respeito pela separação de poderes, queremos alargar os direitos de participação e que isto nunca mais volte a acontecer”, disse Isabel Moreira.

O Parlamento vai constituir um grupo de trabalho para avaliar as alterações à legislação sobre abusos sexuais contra menores, numa proposta de sete partidos - o Chega fica de fora.

Todos os projctos do Chega foram chumbados esta quinta-feira. Apenas passaram os do PAN, da Iniciativa Liberal e do Bloco de Esquerda.