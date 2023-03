​Teresa Gonçalves escolhida para liderar a SATA

Teresa Gonçalves vai ser a nova presidente da companhia aérea SATA, anunciou esta terça-feira José Manuel Bolieiro, presidente do governo regional dos Açores, em entrevista à RTP Açores.

Teresa Gonçalves é a atual administradora financeira da SATA e vai substituir Luís Rodrigues, que foi escolhido para liderar a TAP.

"Habituei-me nesta governação a dedicar-me às soluções para os problemas e não focado nos problemas. Quero dizer em primeira mão que defini imediatamente um perfil de continuidade e menor perturbação na gestão da SATA e da continuidade deste processo, que ainda conta com a participação do Dr. Luís Rodrigues até ao final do mês, e por isso já tenho para indicação, com convite e aceitação, a doutora Teresa Mafalda Gonçalves para assumir a presidência da SATA", declarou José Manuel Bolieiro.



O presidente do governo regional dos Açores acredita que vai ser possível "continuar no bom caminho para resolver o problema herdado na SATA" e para salvar a companhia aérea.

Teresa Mafalda Gonçalves foi nomeada membro do Conselho Executivo e Chief Financial Officer do Grupo SATA em janeiro de 2020, é pós-graduada em Finanças pela Nova School of Business and Economics, pós- graduada em Concorrência e Regulação pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e licenciada pela Católica Lisbon School of Business and Economics.